اتهمت جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد في شرق أوكرانيا، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أكثر من 40 مرة خلال الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العسكرية في دونيتسك للصحفيين، اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء «نوفوستي»: «لقد انتهكت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية نظام وقف إطلاق النار 42 مرة، وقصفت القوات الأوكرانية 16 منطقة سكنية في الجمهورية».

وأضاف: «أن القوات الأوكرانية استخدمت في القصف قذائف الهاون وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة خفيفة».

يُذكر أنه وفق الأمم المتحدة، بلغ عدد ضحايا النزاع في أوكرانيا ما يزيد على 10 آلاف شخص.