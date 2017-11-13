احتجاج على التحرش في أماكن العمل أمام مقر حفل جوائز الأوسكار في هوليوود

احتشد المئات عند مسرح هوليوود، الذي يستضيف حفل جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة «الأوسكار»، أمس الأحد، لتنظيم مسيرة للاحتجاج على الاعتداء والتحرش الجنسي في مكان العمل.

وارتدى الكثير قمصان حمراء وعليها شعارات «اعيدوا مكان العمل» أو «مي تو (أنا أيضا)»، في حين رفع آخرون لافتات تقول «لا صمت ولا أسرار ولا عار».

وتأتي المظاهرة، التي بدأت في مسرح دوبلي، حيث يتم تسليم جوائز الأوسكار سنويا منذ عام 2002، عقب نشر تقارير مطلع أكتوبر الماضي حول السلوك المشين للمنتج هارفي واينستين.

وقد تم إقالة واينستين من شركة الإنتاج، التي ساهم في تأسيسها، ويواجه عددا من الدعاوى القانونية والتحقيقات الجنائية في أمريكا وبريطانيا تتعلق بمزاعم تحرش.

ويشار إلى أن قضية واينستين أدت لظهور سلسلة من المزاعم بشأن حدوث أعمال تحرش واعتداء جنسي من جانب عدد من المشاهير منهم المخرج والمنتج بريت رانتير، والكاتب جيمس توباك، والممثل كيفين سبايسي بحق نساء ورجال.