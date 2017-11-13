قالت ص. و: |زواجنا لم يكمل الثلاث سنوات بسبب أفعاله الغريبة بسبب الغيرة، فهو يغير من كل شخص أيا كان |حتى من البواب بيغير منه عليا لو لاقاني واقفة أكلمه يتجنن عليا ده مرض|.وأضافت: قبل الزواج كان يغير أيضا ولكن ليس بهذا الشكل الكبير أو لأنني كنت لم أجلس معه كثيرا والزواج تم سريعا بحكم إنه شخص جاهز، والجدير بالذكر أنه لا يريد حتى يراني غيره، لذلك طرح على فكرة الجلوس في البيت دائما، |قال لي إيه علشان محدش يشوفني غيره علشان بيغير ومحدش يتفتن بجمالي ولكن رفضت تلك الحكاية، فأنا لا أريد أن أشعر بأنني في سجن لذلك كان يحدث بيننا الكثير من الخلافات والمشكلات|.وأضافت: |الشيء الذي بسببه فقدت صوابي هو حرماني من رؤية أهلي، فأنا ممنوعة من الذهاب لأي مكان بسببه وبسبب غيرته، فكل ذلك بسبب غيرته من أخي الصغير الذي يعتبرني والدته، أنا من قمت بتربيته مع والدتي بس اللي فيه داء مبيبطلوش للأسف وأنا زهقت من الغيرة والحبسة دي والسجن أرحم منه|.