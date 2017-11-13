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الجنايات تستكمل محاكمة 70 متهما في «لجان كرداسة»
تنظر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 70 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»
تتضمن قائمة الاتهمات المدان بها المتهمين، تورطهم في تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر. وتضمن أمر النيابة العامة الصادر بإحالة المتهمين للمحاكمة اعتدادًا بالتحقيقات والأدلة المتوافرة، قتلهم المجني عليه جمال عطا الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن فتوجهوا لمسكنه حاملين الأسلحة الناريه وأطلوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول بإطلاق النار على المجني عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة إياهما لضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما حادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة.وقتل المتهمين العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعون والسادس والستون في 16 مايو، من نفس العام أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال، بقطاع الأمن الوطني، عمدًا. ونسبت التحقيقات إلى المتهمين حيازة أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش، كما أحرزوا مواد مستخدمة في صناعة المتفجرات.
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