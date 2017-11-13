ذكر معهد الزلازل في كوستاريكا أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر هز كوستاريكا في وقت متأخر من يوم الأحد، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.



وقال المعهد إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات و23 كيلومترا جنوب غرب مدينة جاكو وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر غرب العاصمة سان خوسيه.



وشعر السكان بالزلزال في جميع أنحاء البلاد.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجة، ومركزه على بعد 16 كيلومترا جنوب شرق جاكو على عمق 19.8 كيلومتر.

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