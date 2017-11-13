. مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم 5 سيارات بـ«دائري الهرم»لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق |القاهرة – إسكندرية| الصحراوي.كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق |القاهرة – الإسكندرية| الصحراوي، بمنطقة |مرغم|.وأمر اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات المعنية، واتخاذ اللازم تجاه الواقعة وتسير الحركة المرورية.وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق، فوجئ قائدها بتوقف مفاجئ لسيارة قيادة صاحب مصنع محمد عاشور، فاصطدمت بها من الخلف.وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية، وإصابة قائد السيارة الأولى، و3 آخرين من مستقليها، وتم نقل المتوفى لمشرحة مستشفى العامرية والمصابين للمستشفى الجامعى للعلاج. وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور التي عادت لطبيعتها.