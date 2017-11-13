. إيزيدية تروي طريقة اختيار عناصر داعش للسباياتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الإثنين محاكمة 32 متهمًا بقتل معاون مباحث حلوان، و6 أمناء شرطة آخرين، بقضية |خلية ميكروباص حلوان|. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عمليات إرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و6 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب.كما أسندت النيابة للمتهمين، قتل العميد علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه.