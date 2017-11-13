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زوجة أمام محكمة الأسرة: «حماتي بتعاملني كأني سرقت منها ابنها»
زوجة أمام محكمة الأسرة: «عايزني صنم في البيت ومتكلمش»|الحياة معاه بقت مستحيلة وخاصة بعدما حماتي جت قعدت معانا في الشقة مقدرتش أستحمل الاتنين| بهذه الكلمات بدأت سيدة في العقد الثالث من عمرها تروي تفاصيل إقامتها دعوى خلع على زوجها
قالت |ا. ه|: والدة زوجي لا تحبني ودائما تتحدث مع زوجي عني وتقول كلام كثير ضدي لم أفعله وللأسف يصدقها ويصيح في وجهي أمامها وأحيانا يصفعني حتى ترضى والدته عنه.وتابعت: هكذا كانت حياتي يوميا بعد الزواج والدة زوجي تقوم بأفعال غريبة كي تجعل ابنها يحلس بجانبها ويتركني بمفردي |عايزاه يفضل قاعد جنبها علشان هو الحيلة ومش مهم البيت والعيال|.واستكملت: حاولت كثيرا أتحدث معها حتى أجعلها تقبلني كزوجة ابنها وتحبني ولكنها أخذت قرار أن تعاملني هكذا كأن بيني وبينها ثأر كما لو كنت سرقت ابنها منها مع أنه يجلس معها أكثر من جلوسه البيت.واختتمت: |في الفترات الأخيرة بقى زوجي يتغير ثم يعتدي عليا مرة لفظيا وأخرى جسديا وآخر مرة بسبب والدته طردني في منتصف الليل أنا وأولادي دون رحمة، فلم أعد آمن الحياة معه.
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