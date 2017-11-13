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ضبط سائق بحوزته 1200 قرص مخدر في سوهاج
13
نوفمبر
2017
03:46 AM
بواسطة
بالصور
. ضبط راكب حاول تهريب 600 ساعة يد بمطار القاهرةتمكن ضباط قسم شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، من ضبط سائق بحوزته 1200 قرص تامول مخدر. تلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، مفاده ورود معلومات بإتجار أ.إ.|، 37 عامًا، سائق ويقيم بناحية أولاد عليو دائرة المركز في المواد المخدرة.وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم أثناء قيادته السيارة رقم 122752 ملاكي الدقهلية وبحوزته |1200| قرص تامول مخدر وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
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