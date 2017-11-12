محمود طاهر: سنرد بقوة على من يسيئ لناقال المهندس محمود طاهر، المرشح على منصب رئيس النادي الأهلي: «لدينا ١٤٧ ألف عضوية، ونحتاج إلى ملف طبي، ونجحنا في التعاقد مع مستشفى ألمانية، ولكن نتطلع إلى المزيد»

وأضاف خلال لقائه بأعضاء نادي قضايا الدولة: «لدينا هيكل إداري قادر على تلبية طموحات الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وأننا خصصنا قسما خاصا لإنهاء جميع مشكلات الأعضاء».وأوضح: تسلمنا ٥٠ فدان بالتجمع الخامس؛ لإقامة نادي اجتماعي، يضاف إلى نادي الشيخ زايد والنادي الرئيسي، فضلا عن ميزانية كبيرة للنشاط الرياضي، بلغت حتى الآن 160 مليون جنيه.وكان في استقبال المهندس محمود طاهر، رئيس نادي قضايا الدولة المستشار أحمد خليفة، والمستشارين العابدين علي وعلي ميدان، وطه سطوحي، وأمين عبد الرحيم، وحسن أبو رحاب، وسمير القماش أعضاء مجلس الإدارة . يذكر أن المهندس محمود طاهر أعلن تجديد ترشحه لرئاسة النادي لولاية ثانية.