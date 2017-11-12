مرافق القاهرة تنفذ 985 إزالة إدارية وتحرر 206 مخالفات إشغال طريقشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات مكبرة لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين وشوارع العاصمة الأمر الذي يساعد في تحقيق السيولة المرورية

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة عن تنفيذ 805 إزالات إدارية، تحرير 141 مخالفة إشغال طريق، 48 تلوث بيئة، 84 إدارة محال عامة ومقاه بدون ترخيص، 51 بائعا جائلا، 5 مخالفات شروط الترخيص، 2 تروسيكل مخالف، 4 فاترينات لبيع المأكولات، 4 لافتات إعلانات، 5 غلق إداري، 4 مركبات توك توك مخالفة، تنفيذ 8 قرارات إزالة، 4 حالات إزالة أكشاك ومقاه مخالفة.