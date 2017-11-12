شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات مكبرة بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لضبط المخالفين المؤثرين في حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة