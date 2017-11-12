الهيئة العليا للمفاوضات السورية: بيان «ترامب» و«بوتين» بشأن سوريا لم يحمل أي جديد

قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، الدكتور منذر ماخوس، إن البيان المشترك للرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بشأن سوريا لم يحمل أي جديد.

وأضاف "ماخوس"، في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأحد، أنه: "لا يوجد أي جديد في البيان المشترك بين بوتين وترامب على الإطلاق"، موضحًا أن بحث القضية السورية لم تكن هدف اللقاء الذي جمعهما.

وذكر أن "ترامب" و"بوتين"، بحثا العديد من القضايا ليس أهمها القضية السورية؛ لأن هناك قضايا مشتركة بين البلدين منها الاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية الأخيرة والملف الكوري الشمالي، والملف الأوكراني.

وكان الرئيسان الأمريكي والروسي قد اتفقا، في بيان مشترك على هامش قمة "آيبك" في فيتنام، على ألا يكون هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، مؤكدين الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.