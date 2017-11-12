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النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمين بالنصب على شخص في 6 ملايين جنيه
12
نوفمبر
2017
16:48 PM
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ضبط شخص بتهمة النصب والاستيلاء على 100 ألف جنيه من سيدةفتحت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من تاجر، يتهم فيه شخصين بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 6 ملايين جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة
تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من تاجر يتهم فيه شخصين بالنصب عليه من خلال الإعلان عن رغبتهما في بيع قطعة أرض مساحتها 100 فدان، وتحصلا منه على مبلغ 6 ملايين جنيه، وعندما ذهب التاجر لتسجيل الأرض في الشهر العقاري اكتشف أن أوراقها مزورة، وعندما حاول الاتصال بالشخصين، تهربا منه، ولا يعرف لهما عنوانًا.
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