تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية بوجود مشاجرة بناحية الحي الأول بمدينة النوبارية بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من |م. م، 23 عاما، بإدارة مركبات أكاديمية الشرطة| إجارة تنتهي 15 الجاري مصابًا بجرحين قطعيين بفروة الرأس واليد اليسرى وكدمات وشقيقه |م، 17 عاما، طالب| و|ط.س، 23 عاما، حداد| جميعهم مقيمين قرية أبوالعطا دائرة القسم.وطرف ثان |م. ف، 17 عاما، عامل| ومقيم الحي الأول دائرة القسم مصابًا بجرح بالرقبة لحدوث مشادة كلامية بسبب المزاح بينهم قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب وإحداث إصابتيهما وتم نقل المصابين لمستشفى النوبارية العام وغادراها عقب تلقيهما العلاج اللازم.تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.