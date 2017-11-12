ه.ح| (28 عاما) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري من خلال فرعى المحل بمحطة الرمل، حيث يقوم بالاتجار في قطع غيار التليفون المحمول أجنبية الصنع مجهولة المصدر رديئة الصناعة موهمًا جمهور المستهلكين بجودة هذه القطع.تم استهداف فرعى المحل، وضبط |2457| قطعة غيار هاتف محمول مجهولة المصدر، و| 1457 | بطارية هاتف محمول أنواع مختلفة جميعها أجنبية الصنع مجهولة المصدر فرع المحل الثانى بدائرة قسم العطارين، | 350 | شاشة هاتف محمول و| 650 | قطعة غيار متنوعة جميعها أجنبية الصنع مجهولة المصدر. تم تحرير المحضر جنح قسم شرطة العطارين وجار العرض على النيابة.