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شاحنة تدهس طفلا بأبو النمرس والأمن ينقذ السائق من بطش الأهالي
12
نوفمبر
2017
15:48 PM
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بالفيديو
. شاحنة تدهس حارس أمن أمام أحد المباني لقي طفل مصرعه، دهسته سيارة نقل بمنطقة أبو النمرس، وتمكن رجال المباحث من إنقاذ سائق السيارة من بطش الأهالي، وتم إخطار اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، بالواقعة.تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى ووجود متوفى بقرية المنوات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء سير سيد ع،11 سنة، بدراجته الهوائية سقط على الأرض ودهسته سيارة نقل وتوفى متأثرا بإصابته، وقام الأهالي برشق السيارة بالحجارة وتم ضبط السائق واعترف بارتكاب الواقعة بدون قصد. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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