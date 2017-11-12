تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتي |الدكارية| و|العبابدة| بقريتي قريتي سنور وبني سليمان الشرقية، بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة بينهما.ودفعت مديرية الأمن بحملة أمنية، قادها اللواء ممدوح أبوزيد، مدير البحث الجنائي والعميد خالد عبدالسلام، رئيس مباحث المديرية وشارك فيها ضباط البحث الجنائي ومجموعات قتالية من قوات الأمن، أسفرت جهودها عن ضبط أسلحة وذخائر نارية،حيث ضبطت الحملة، كلا من: «و. ا. ع» 38 سنة، عاطل، مقيم ببني سليمان الشرقية، بحوزته بندقية آلية و3 طلقات نارية و«رع م س» 45 سنة، عاطل، مقيم بالزرابي، بحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات نارية و«ت. خ. ت» 22 سنة، عاطل، مقيم بمعارك، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية من ذات العيار.تم التحفظ على على المتهمون الثلاث وما بحوزتهم من مضبوطات «أسلحة وطلقات نارية»، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.