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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية في مشاجرة ببني سويف
ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف القبض على 3 أشخاص وضبطت 3 قطع أسلحة و7 طلقات نارية، في حملة استهدفت قريتي سنور وبني سليمان الشرقية، بمركز بني سويف، عقب مشاجرة بين عائلتي |الدكارية| و|العبابدة| بالقرية
تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتي |الدكارية| و|العبابدة| بقريتي قريتي سنور وبني سليمان الشرقية، بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة بينهما.ودفعت مديرية الأمن بحملة أمنية، قادها اللواء ممدوح أبوزيد، مدير البحث الجنائي والعميد خالد عبدالسلام، رئيس مباحث المديرية وشارك فيها ضباط البحث الجنائي ومجموعات قتالية من قوات الأمن، أسفرت جهودها عن ضبط أسلحة وذخائر نارية،حيث ضبطت الحملة، كلا من: «و. ا. ع» 38 سنة، عاطل، مقيم ببني سليمان الشرقية، بحوزته بندقية آلية و3 طلقات نارية و«رع م س» 45 سنة، عاطل، مقيم بالزرابي، بحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات نارية و«ت. خ. ت» 22 سنة، عاطل، مقيم بمعارك، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية من ذات العيار.تم التحفظ على على المتهمون الثلاث وما بحوزتهم من مضبوطات «أسلحة وطلقات نارية»، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.
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