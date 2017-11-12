وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أن محروس. م، 24 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخره 2703 لسنة 2015م دار السلام |سلاح ناري|، والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئى ومستأنف |ضرب| بإجمالي حبس سنة، يحوز أسلحة نارية بمسكنه بقصد الاتجار.وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وعثر بمسكنه على 2 فرد، و10 طلقات من ذات العيار.وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.