ضبط عاطل بحوزته 10 تذاكر هيروين في الحوامدية ضبط رجال مباحث الجيزة عاطلين عثر بحوزتهما على أقراص مخدرة وسلاح ناري غير مرخص بمنطقة الحوامدية

وكانت معلومات وردت للنقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث الحوامدية تفيد بحيازة المتهمين لمواد مخدرة وأسلحة نارية.بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة الأول ٧٠٠ قرص مخدر، كما عثر بحوزة الثانى على فرد خرطوش.وحرر العميد شامل عزيز مأمور القسم المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.