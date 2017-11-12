سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على المواطنين في النزهةتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة 679 ألف جنيه من سائق سيارة نقل مخصصة لنقل الأثاث بدائرة قسم شرطة قليوب، وإدعاء الجناه بأنهم من رجال الشرطة

كانت وحدة مباحث قسم شرطة قليوب تلقت بلاغا من سائق بأنه أثناء قيادته سيارة نقل |مخصصة لنقل الأثاثات| بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بدائرة القسم، وبرفقته إستورجى وسائق وبحوزتهم مبلغ (679،250 جنيه ) من متحصلات البيع اعترضهم ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة نقل مدعين أنهم من رجال الشرطة، وقاموا بتفتيش السيارة وإستولوا على جوال بلاستيك بداخله المبلغ المالى بزعم أن المبلغ مزور ومن حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة واصطحبوا الإستورجى بدعوى القبض عليه وأنزلوه بالطريق الزراعى السريع وفروا هاربين.من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت فرق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( نجار |محكوم عليه في قضيتى تبديد بدائرة مركز قليوب|- عامل- 5 سائقين- عاطل |مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إنتحال صفة بقسم الساحل بالقاهرة ومحكوم عليه في 12 قضية تبديد| ).عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين عدا العاطل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مبلغ ( 427،250 جنيه، وبندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وسيارتين إحداهما ملاكى والأخرى نقل مُستخدمتين في إرتكاب الواقعة ).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.