مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص آخرين في حادث بالوادي الجديدأصيب منذ قليل، المهندس عبد الحكم الجبالى رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد و4 آخرين في حادث تصادم سيارته مع جرار زراعي في منطقة بئر ١٠ غرب الموهوب بطريق غرب الموهوب _ الداخلة

وكان اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا يفيد وقوع حادث على إحدى الطرق السريعة بمركز الداخلة ونتج عن الحادث إصابة رئيس مركز الداخلة المهندس عبد الحكم جبالي و4 آخرين وهم ممدوح محمد أحمد |سائق السيارة| ومحمد أحمد منصور مدير شئون البيئة، ومنتصر منصور أحمد، نافع أحمد أحمد سلمي في حادث تصادم مع جرار زراعي في منطقة بئر ١٠ غرب الموهوب.وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقله لمستشفى الداخلة العام لإجراء الفحوصات الطبية.