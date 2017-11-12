اخبار مصر
-
رياضة
- الحضري يرد على استبعاده عن مواجهة غانا بتدريب منفرد
- تاريخ مواجهات مصر وغانا قبل موقعة اليوم
- «بي إن سبورت» تنقل لقاء منتخب مصر وغانا على القناة المفتوحة
- محمد شتلة يكشف قائمته في انتخابات «الشمس»
- ترقب في «الصيد» لمناظرة «السعيد» و«غراب» على رئاسة النادي
- مؤمن زكريا يؤجل ملف الاحتراف بسبب المونديال
- الداخلية يحفز لاعبيه بمكافآت كأس مصر قبل مواجهة الأسيوطي
- الزمالك يهنئ سيدات «تنس الطاولة» على الفوز بالبطولة العربية
- بالأسماء.. قائمة عصام صيام في انتخابات نادي الشمس
- 4 لاعبين يمنحهم كوبر الفرصة الأخيرة أمام غانا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إصابة رئيس مركز وأربعة آخرين في حادث بالوادي الجديد
12
نوفمبر
2017
15:48 PM
بواسطة
مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص آخرين في حادث بالوادي الجديدأصيب منذ قليل، المهندس عبد الحكم الجبالى رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد و4 آخرين في حادث تصادم سيارته مع جرار زراعي في منطقة بئر ١٠ غرب الموهوب بطريق غرب الموهوب _ الداخلة
وكان اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا يفيد وقوع حادث على إحدى الطرق السريعة بمركز الداخلة ونتج عن الحادث إصابة رئيس مركز الداخلة المهندس عبد الحكم جبالي و4 آخرين وهم ممدوح محمد أحمد |سائق السيارة| ومحمد أحمد منصور مدير شئون البيئة، ومنتصر منصور أحمد، نافع أحمد أحمد سلمي في حادث تصادم مع جرار زراعي في منطقة بئر ١٠ غرب الموهوب.وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقله لمستشفى الداخلة العام لإجراء الفحوصات الطبية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع