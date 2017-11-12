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الرئيس الكوري الجنوبي يصل إلى الفلبين لحضور اجتماع «آسيان»
وصل الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، إلى الفلبين، اليوم الأحد، لحضور المنتديات الإقليمية التي تستضيفها رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، طبقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ومن المقرر أن يحضر الرئيس، غدًا الإثنين، قمة "آسيان + كوريا"، التي يشارك فيها جميع قادة الدول الأعضاء الـ10 في آسيان، وسيعقبها في اليوم التالي ما يعرف بقمة "آسيان + ثلاثة"، والتي سيشارك فيها أيضًا قادة الصين واليابان، طبقًا لمكتب الرئاسة في سول.
وتعتبر تلك هى المرة الأولى التي يشارك فيها الرئيس الكوري الجنوبي، في محادثات سنوية تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا.
وتعهد "مون"، بزيادة تطوير تعاون بلاده مع دول "آسيان"، في المجالين الدبلوماسي والاقتصادي.
تأتي زيارة الرئيس مون إلى الفلبين في أعقاب زيارته إلى فيتنام لحضور القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، وأكد خلالها على ضرورة زيادة الضغط على بيونج يانج؛ لتحقيق حل سلمي في النهاية للازمة النووية الكورية الشمالية.
وأثناء زيارته لمانيلا لحضور اجتماع "آسيان"، سيعقد الرئيس الكوري الجنوبي أيضًا محادثات ثنائية مع قادة الفلبين وسنغافورة.
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