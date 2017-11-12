صرح الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، بأن روسيا والصين أكدتا دعمهما لجهود بلاده في مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لـ«آسيا- المحيط الهادئ» التي تعقد حاليا في فيتنام.



ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن دوتيرتي قوله للصحفيين إنه اجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج لبحث سبل تعزيز العلاقات، واصفا اللقاء بـ«المثمر».



وأضاف أن الزعيمين جددا دعمهما لعمليات مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات خاصة أنهما يكافحان أيضا لمواجهة هذه التجارة الكارثية.



يذكر أن عددا من الدول الغربية وحركات حقوق الإنسان وجهوا انتقادات لاذعة ضد الأساليب التي يستخدمها الرئيس الفلبيني في مكافحة هذه العمليات.