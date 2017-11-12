قررت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة أسامة أحمد السباعي السمري، |47 سنة| إمام وخطيب بالتبين، محكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا بـ|أحداث اقتحام قسم التبين| لجلسة 16 نوفمبر الجاري لتنفيذ طلبات الدفاع

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، بحضور شريف أشرف، مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول، للمتهم، عدة تهم منها التجمهر والبلطجة، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.