-
رياضة
- ناشئو التأمين ينافسون على قمة دوري السوبر بالقاهرة
- البدري يطلب التعاقد مع مدافع سوبر في انتقالات يناير
- سر غياب حفيد مبارك ونجل أبو هشيمة عن قائمة أهلي 2000 في المباريات
- شباب السودان تنظم حفلا لبرنامج التعاون مع مصر بالخرطوم
- كريم ممدوح ينتظم بمران المقاصة بعد انتهاء إجازة الزفاف
- هاني سعيد يخضع لبرنامج تأهيلي من الإصابة في الخلفية
- مهند مجدي يتحدث عن مفهوم الأهلي الصحيح برؤية قائمة الخطيب
- بالصور.. انطلاق المرحلة الثانية لدورة الكوادر الشبابية من أبناء القبائل
- المقاولون يستأنف اليوم تدريباته استعدادا لـ«المصري»
- "الشباب" واليونيسف تعلنان عن المقبولين في دورة التعليم المدني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تأجيل إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم التبين لـ16 نوفمبر
قررت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة أسامة أحمد السباعي السمري، |47 سنة| إمام وخطيب بالتبين، محكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا بـ|أحداث اقتحام قسم التبين| لجلسة 16 نوفمبر الجاري لتنفيذ طلبات الدفاع
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، بحضور شريف أشرف، مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول، للمتهم، عدة تهم منها التجمهر والبلطجة، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)