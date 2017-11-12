وأشارت التحريات الأولية، إلى أن رجال المباحث تلقوا بلاغا بتغيب المجني عليه منذ عدة أيام، وبعدها تلقوا بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل جوال بمياه النيل بدائرة مركز شرطة الصف.بالانتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن الجثة لرجل الأعمال المبلغ بغيابه، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، وبمناظرة الجثة عثر بها على كدمات وسحجات متفرقة وآثار ضرب على الرأس، كما عثر على حبل ملفوف حول رقبة الضحية، ما يؤكد وجود شبهة جنائية وراء الحادث.تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وجار تكثيف جهود التحريات لكشف ملابسات الحادث.