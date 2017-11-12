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مصدر أمني: المتهم بقتل خاله سبق حبسه في قضية مخدرات
أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم بقتل خاله في منطقة الجيزة، سبق وأن تم حبسه في قضية مخدرات
وأضاف المصدر أن المتهم، خرج من السجن منذ فترة قليلة، إلا أنه عاد إليه مرة أخرى عقب اتهامه في قضية القتل مشيرا إلى أنه جارِ عرض المتهم على مفتش الصحة، نظرا لوجود عدة إصابات به.وكان المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والعقيد طارق حمزة مفتش المباحث تلقيا بلاغا بمقتل عامل بدائرة القسم.بالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وبين خاله بسبب خلافات عائلية ومالية، حيث إن المجني عليه عاير الضحية بإنفاقه على والدته وعليه، كما أنه عايره بإقراضه مبلغ مالي قدره ١٨٠ جنيها، وتطورت المشاجرة إلى أن تعدى عليه المتهم بالضرب بسلاح أبيض(كزالك) محدثا إصابته التي أودت بحياته.بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وحرر العميد إبراهيم المليجي مأمور القسم، والمقدم أحمد محرم نائب المأمور المحضر اللازم، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير المباحث بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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