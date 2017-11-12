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تحرير 8687 مخالفة مرورية وإزالة 2985 حالة إشغال بالمنوفية
ضبط 9152 مخالفة مرورية و3421 إزالة إشغالات بالمنوفيةنظم قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بالمنوفية، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة خلال الفترة من 4 - 11 حتى 10 - 11
وأسفرت عن تحرير 830 محضر إشغال طريق و857 حالة ضبط و2985 إزالة فورية للإشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.وفي نفس الإطار، قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية في كافة أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير 8687 مخالفة مرورية تنوعت ما بين 834 انتظار خاطئ و526 بدون رخصة قيادة و6 مخالفات سير عكس الاتجاه و476 بدون رخصة تسيير و11 بدون لوحات، كما تم سحب 271 دراجة نارية وحجز 170 دراجة نارية | موتوسيكل وتوك توك|، بالإضافة إلى 6393 مخالفة متنوعة، كما رصدت حملة الرادار 152 حالة تجاوز السرعة المسموح بها قانونيًا.يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بضرورة التنسيق مع مديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.
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