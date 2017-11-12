وتمكنت الحملة من ضبط ٦٢٠٢ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة تنوعت بين سير عكس الاتجاه، ومخالفة شروط التراخيص، حمولة زائدة، مخالفات رادار وسرعة زائدة، وعدم صلاحية الإطارات، وعدم تشميع حمولة، وسير يسار الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.