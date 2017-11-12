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ضبط ٦٢٠٢ مخالفة مرورية بالجيزة
12
نوفمبر
2017
12:46 PM
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة، وإشراف اللواء عصام سعد مدير الأمن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن قواعد قانون المرور
وتمكنت الحملة من ضبط ٦٢٠٢ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة تنوعت بين سير عكس الاتجاه، ومخالفة شروط التراخيص، حمولة زائدة، مخالفات رادار وسرعة زائدة، وعدم صلاحية الإطارات، وعدم تشميع حمولة، وسير يسار الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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