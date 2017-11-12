اندلعت احتجاجات ضد الرئيس الامريكي دونالد ترامب في العاصمة الفلبينية، اليوم الأحد، قبيل ساعات من وصوله إلى قمة إقليمية من المتوقع أن تهيمن عليها محادثات حول القضايا الأمنية والمنازعات الإقليمية المختلفة.



وبدأ نشطاء سلسلة من المظاهرات في الشوارع ضد ترامب، كما انطلقت مسيرة إلى الموقع المشدد الحراسة لمؤتمر القمة الـ31 لرابطة دول جنوب شرق أسيا /أسيان/.



لكن المئات من ضباط شرطة مكافحة الشغب أوقفوا المتظاهرين قبل وصولهم إلى موقع المؤتمر، بعد أن حاولوا تجاوز الحواجز ولكن تم ردهم.



وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة، كما حملوا لافتات حمراء كتب عليها «امنعوا ترامب في الفلبين»، و«حاربوا ترامب، والفاشية والإمبريالية!»، و«ادعموا السيادة الوطنية».



وحرقوا فيما بعد 4 أعلام أمريكية على الأقل كما تعهدوا بتنظيم المزيد من الاحتجاجات أثناء حضور ترامب قمة قادة اسيان للمرة الأولى.