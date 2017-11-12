-
رياضة
- أبو الوفا: الجماهير الغانية تهتم بمواجهة الفراعنة
- أبو الوفا: نتوجه من غانا إلى السعودية بملابس الإحرام
- لؤي دعبس يوضح شعار حملته الانتخابية في الزمالك
- الدرندلي: وضعنا برنامج قائمة الخطيب بناء على شركات بحث أجنبية
- عبدالله الشامي يطلب تحديد مصيره في الأهلي
- موعد مباراة مصر وغانا والقنوات المجانية الناقلة لها
- البدري يطلب تقريرا طبيا عن أكرم توفيق بسبب الإصابات
- اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة النصر
- خالد الدرندلي يتحدث عن ديون الأهلي في عهده ومستحقات العمال المتأخرة
- المنتخب يواجه غانا اليوم في مباراة تحصيل حاصل
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
السفارة التركية في واشنطن تنفي مزاعم محاولة إخراج جولن من الولايات المتحدة بطرق غير قانونية
نفت السفارة التركية في واشنطن صحة مزاعم محاولات إخراج رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، إلى خارج الولايات المتحدة بطرق غير قانونية.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، اليوم الأحد، عن بيان للسفارة أن «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي مضحكة وكاذبة. وأن أنقرة تسعى لإعادة جولن بالطرق القانونية فقط».
وأضاف البيان أن «السفارة تأمل من الولايات المتحدة النظر في قضية تسليم جولن إلى تركيا بالطرق القانونية، على اعتبار أنه المخطط الأول لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي».
وتتهم السلطات التركية جولن بتنسيق المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه جولن.
وأضاف بيان السفارة أن «الشعب التركي مستاء من استمرار إيواء شخص مثل جولن بأمريكا، أُسندت إليه جرائم عديدة ارتكبها في تركيا».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت مؤخرا أن لقاء عقد في ديسمبر الماضي بين مسؤولين أتراك وأمريكيين، ناقش إمكانية اختطاف جولن ونقله إلى خارج الولايات المتحدة مقابل 15 مليون دولار.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)