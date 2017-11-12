نفت السفارة التركية في واشنطن صحة مزاعم محاولات إخراج رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، إلى خارج الولايات المتحدة بطرق غير قانونية.



ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، اليوم الأحد، عن بيان للسفارة أن «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي مضحكة وكاذبة. وأن أنقرة تسعى لإعادة جولن بالطرق القانونية فقط».



وأضاف البيان أن «السفارة تأمل من الولايات المتحدة النظر في قضية تسليم جولن إلى تركيا بالطرق القانونية، على اعتبار أنه المخطط الأول لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي».



وتتهم السلطات التركية جولن بتنسيق المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه جولن.



وأضاف بيان السفارة أن «الشعب التركي مستاء من استمرار إيواء شخص مثل جولن بأمريكا، أُسندت إليه جرائم عديدة ارتكبها في تركيا».



وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت مؤخرا أن لقاء عقد في ديسمبر الماضي بين مسؤولين أتراك وأمريكيين، ناقش إمكانية اختطاف جولن ونقله إلى خارج الولايات المتحدة مقابل 15 مليون دولار.