شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية، اليوم الأحد، حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة شملت الرادار وحملات الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة وقائدي المركبات التي تقل طلبة المدارس