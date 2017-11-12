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الداخلية تشن حملات مرورية أعلى الطرق الرئيسية
12
نوفمبر
2017
10:47 AM
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شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية، اليوم الأحد، حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة شملت الرادار وحملات الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة وقائدي المركبات التي تقل طلبة المدارس
ووجه الأشقر، سيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة على الطرق لمواجهة أي أعطال.ويأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الوجود المروري على الطرق السريعة والحملات المرورية تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
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