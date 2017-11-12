كان قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغًا بمقتل عامل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وخاله بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى أن تعدى عليه الأخير بالضرب بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.واعترف المتهم بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه، وقررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، كما تواصل الاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.