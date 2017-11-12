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حبس عامل قتل نجل شقيقته في الجيزة
12
نوفمبر
2017
10:47 AM
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ضبط عامل قتل نجل شقيقته بسبب خلافات عائلية بالجيزةأمرت نيابة الجيزة بحبس عامل قتل نجل شقيقته بسبب خلافات عائلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات
كان قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغًا بمقتل عامل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وخاله بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى أن تعدى عليه الأخير بالضرب بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.واعترف المتهم بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه، وقررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، كما تواصل الاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.
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