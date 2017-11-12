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«التأديبية» تبرئ مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للأنفاق
12
نوفمبر
2017
09:46 AM
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إحالة مدير عام بالشهر العقاري للمحاكمة التأديبيةقضت المحكمة التأديبية العليا ببراءة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للأنفاق؛ بعد ثبوت عدم قيامه بتكليف إحدى الموظفات بالحضور عن جهة عمله أمام المحاكم
أكدت المحكمة في أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية 32 لسنة 59 قضائية عليا بشأن قيام محمد أمين عبد الحليم، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للأنفاق بتكليف هالة السيد عبد البديع، الموظفة بالهيئة بالحضور عن جهة عملها في الدعاوى أمام المحاكم. وتبين من أوراق القضية عدم قيام المحال بتكليف الموظفة بالحضور في الدعاوى أمام المحاكم في الدعاوى أرقام 5482 لسنة 57 قضائية و40911 لسنة 60 قضاء إداري وأمام لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة النقل.
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