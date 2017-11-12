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نظر «إلغاء قرار شروط التجديد السنوي» أمام مجلس الدولة
12
نوفمبر
2017
09:46 AM
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«المحامين» تخاطب «الطب الشرعى» لتسهيل إجراءات الكشف على راغبى القيدتستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من مجموعة محامين، ضد قرار نقيبهم سامح عاشور، الخاص بشروط القيد والاشتراك السنوي في جداول النقابة للعام 2018، وذلك أمام الدائرة 2 منازعات أفراد
وقال الطعن رقم 4268 لسنة 72 قضائية، إن لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، أصدرت قرارًا تفصيليًّا بضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، تضمنت بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبي تجديد وتعديل القيد على السواء.
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