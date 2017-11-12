«المحامين» تخاطب «الطب الشرعى» لتسهيل إجراءات الكشف على راغبى القيدتستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من مجموعة محامين، ضد قرار نقيبهم سامح عاشور، الخاص بشروط القيد والاشتراك السنوي في جداول النقابة للعام 2018، وذلك أمام الدائرة 2 منازعات أفراد