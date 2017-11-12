ورصدت المتابعات الميدانية حادث انقلاب سيارة أعلى أكتوبر وتحديدًا أعلى غمرة في اتجاه الجيزة عقب اصطدامها بحواجز الكوبري وسقوط الحواجز أسفله على المسطح الأرضى، مما أسفر عن كثافات في الاتجاهين، وتم رفع الحادث وتكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية. كما وقع حادث بين سيارتين أعلى كوبرى 15 مايو أسفر عن كثافات في الاتجاهين من وإلى الجيزة، وتم تكثيف الخدمات ورفع الحادث.وظهرت كثافات متحركة بكوبرى الجامعة للقادم من مناطق الجيزة، ونصحت إدارة المرور القادم من مناطق الجيزة سلوك كوبرى عباس وكوبرى الجلاء واللذان يعملان بشكل جيد، كما ظهرت كثافات متحركة أمام جامعة عين شمس نتيجة توافد الطلبة لدخول الجامعة.وانتظمت الحركة في باقى المحاور والميادين بصورة طبيعية مع وجود بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة.