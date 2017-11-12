«الصيادلة» توضح خطة العمل الجديدة بعد تغيير هيئة المكتبتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة