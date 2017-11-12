عضو «التصديرى للأثاث»: بدء إصدار شهادات القيمة المضافةتنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أولى جلسات طعن نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة

كان محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، أودع طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، طعنا على قانون (الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016)، في المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة.