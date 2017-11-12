أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنمو الاقتصادي الذي تشهده فيتنام، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد مع رئيس البلاد تران داي كوانج، في العاصمة هانوي.



وقال ترامب "إن الولايات المتحدة متحمسة للإصلاحات التي تعود بالفائدة على جميع المواطنين الفيتناميين فيما ننظر إلى الطبقة المتوسطة المتنامية لديكم باعتبارها سوقا رئيسيا للسلع والخدمات الامريكية".



وتابع ترامب، في كلمته أمام الشعب الفيتنامي مباشرة، أن السلع والخدمات الامريكية ستكون "قادرة على تلبية جميع احتياجاتكم التجارية الكثيرة، وفي الحقيقة لن تلبيها فحسب، بل إن ما نفعله أفضل مما يفعله الآخرون" في إشارة إلى جودة المنتجات الأمريكية.

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