قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فلاديمير بوتين أكد له مرارا أن موسكو لم تفعل شيئا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.



وقال ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» أثناء توجهه إلى هانوي "في كل مرة يراني يقول" لم أفعل ذلك"، وأنا في الواقع اعتقد ذلك عندما يخبرني بذلك، إنه يعني ذلك".



وتابع "قال إنه لم يتدخل، وسألته مرة أخرى، لا يمكنك سوى أن تسأل عدة مرات".



وتحدث الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي في دا نانج على هامش قمة أبيك في المدينة الفيتنامية.



وفي واشنطن أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي أي إيه) في وقت لاحق من يوم السبت بيانا لوسائل الإعلام الأمريكية أكد فيه مدير الوكالة مايك بومبيو أنه يقف مع تقييم مجتمع المخابرات الأمريكي بأن سلطات روسية عليا أمرت بالقرصنة الحاسوبية ضد كيانات سياسية أمريكية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالانتخابات.



وقالت الوكالة إن "تقييم الاستخبارات فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات لم يتغير".



وفي وقت لاحق، أشاد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشعوره بالتفاهم مع بوتين، وقال إن تعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا من شأنه أن يساعد في التعامل مع كوريا الشمالية، وهي جزء أساسي من أجندة الرئيس الأمريكي في آسيا بعد سلسلة التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بيونجيانج هذا العام.



وقال ترامب: "متى سيدرك جميع الحاقدين والحمقى أن وجود علاقة جيدة مع روسيا شيء جيد، وليس شيئا سيئا".



وتابع "أريد حل (قضايا) كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا والإرهاب، وروسيا يمكن أن تساعد كثيرا!"

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