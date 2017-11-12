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ضبط هاربين من حكمين بالإعدام في إمبابة
12
نوفمبر
2017
03:46 AM
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ضبط حفل جنس جماعي في شقة دعارة بالإسكندريةضبط رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، عاطلين هاربين من حكمين بالإعدام على خلفية اتهامهما بقضايا قتل بمنطقة إمبابة
وكانت معلومات وردت للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة ومعاونه النقيب محمد المغربي، مفادها تردد المتهمين على دائرة القسم، وهو ما أكدته التحريات السرية، بتقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بهروبهما من تنفيذ الحكمين الصادرين ضدهما، وتحرر المحضر اللازم عن كل واقعة، وتم إخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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