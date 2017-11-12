كرم جبر: إعلان مصر خالية من الإرهاب قريبًاتنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة المتهم أسامة أحمد السباعي السمري – 47 سنة – المحكوم عليه غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما في القضية رقم 2267 لسنة 2013 والمعروفة أعلاميًّا بـ|أحداث اقتحام قسم التبين|