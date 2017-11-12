كان مأمور مركز شرطة الصف، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده العثور على جثة تاجر داخل شقته، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وتم العثور على الجثة، في حالة تعفن، وفحص منافذ الشقة، ومتعلقات المجني عليه.وأمر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الحادث، ويقوم رجال المباحث، بفحص المترددين على المجني عليه، وإجراء تحريات حول علاقاته، وما إذا كانت له أي عداوة مع أحد، وتحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.