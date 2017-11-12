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تنفيذ 1039 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط
12
نوفمبر
2017
03:45 AM
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تنفيذ 2213 حكما قضائيا وتحرير 479 مخالفة إشغال طريق بالغربيةشنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملات موسعة لملاحقة وتعقب حائزي الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام والخارجين عن القانون
ونجحت الجهود ــ الأمنية ــ خلال الـ24 ساعة الماضية بإشراف اللواء جمال شكر مدير الأمن، في ضبط 14 قطعة سلاح شملت 5 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجة، 5 فرد خرطوش، 281 طلقة نارية، فضلا عن تحرير 5 قضايا مخدرات، 97 حالة إشغال بالطريق العام، وتنفيذ 1039 حكما قضائيا متنوعا.
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