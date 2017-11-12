ونجحت الجهود ــ الأمنية ــ خلال الـ24 ساعة الماضية بإشراف اللواء جمال شكر مدير الأمن، في ضبط 14 قطعة سلاح شملت 5 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجة، 5 فرد خرطوش، 281 طلقة نارية، فضلا عن تحرير 5 قضايا مخدرات، 97 حالة إشغال بالطريق العام، وتنفيذ 1039 حكما قضائيا متنوعا.