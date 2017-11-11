اخبار مصر
-
رياضة
- فوز براعم الأهلي والمقاولون والشمس في سوبر القاهرة
- محسن طنطاوي: نستعين برجال الأعمال لتطوير الصيد
- تونس تخطف التأهل لكأس العالم بتعادل صعب مع ليبيا
- محسن طنطاوي: برنامج القائمة يتضمن 3 محاور لتطوير الصيد
- هاني عزت: هدفنا زيادة عدد الأبطال الأوليمبيين بالصيد
- ساويرس: كل الدعم لقائمة محسن طنطاوي في انتخابات الصيد
- إف سي مصر يتقدم بهدف على إنبي بالشوط الأول
- محمد الشرقاوي: نسعى لزيادة الموارد المالية لخدمة أعضاء الصيد
- محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
- «يد المنيا» يحقق فوزا على أصحاب الجياد بالدوري الممتاز
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
حجز عامل سدد 4 طعنات لشقيق زوجته دفاعا عنها في المرج
11
نوفمبر
2017
21:47 PM
بواسطة
القبض على عامل قتل شقيق زوجته بالمرج أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، بحجز عامل 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث في اتهامه بقتل شقيق زوجته بالمرج، كما صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من عملية التشريح
وكشفت تحقيقات مصطفى مخلوف، وكيل نيابة الحوادث، أنه نشبت مشادة كلامية بين «م. س» عامل، وزوجته؛ بسبب خلافات أسرية.وأضافت التحقيقات، أن شقيق الزوجة تدخل للفصل بينها وبين زوجها، والدفاع عنها من ضرب وسب الزوج لها، وتبين من التحقيقات أن الزوج استشاط غضبا، ثم استل سكينًا وانهال طعنا في شقيق زوجته حتى أسقطه قتيلا.وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه إصابته بـ 4 طعنات في الرأس واليد والقدم والكتف.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع