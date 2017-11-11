القبض على عامل قتل شقيق زوجته بالمرج أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، بحجز عامل 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث في اتهامه بقتل شقيق زوجته بالمرج، كما صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من عملية التشريح

وكشفت تحقيقات مصطفى مخلوف، وكيل نيابة الحوادث، أنه نشبت مشادة كلامية بين «م. س» عامل، وزوجته؛ بسبب خلافات أسرية.وأضافت التحقيقات، أن شقيق الزوجة تدخل للفصل بينها وبين زوجها، والدفاع عنها من ضرب وسب الزوج لها، وتبين من التحقيقات أن الزوج استشاط غضبا، ثم استل سكينًا وانهال طعنا في شقيق زوجته حتى أسقطه قتيلا.وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه إصابته بـ 4 طعنات في الرأس واليد والقدم والكتف.