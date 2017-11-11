إحالة «بلطجي» للجنايات بتهمة قتل وإصابة 3 أشخاص في المطريةأقدم عامل على قتل شقيق زوجته أثناء محاولة المجنى عليه الدفاع عن شقيقته من اعتداء المتهم عليها بمنطقة المرج

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل داخل عقار بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه نشبت مشادة كلامية بين |م.س| عامل، وزوجته بسبب خلافات أسرية، فتدخل شقيق الزوجة بينهما محاولا الدفاع عن شقيقته من ضرب وسبّ الزوج لها.فاستل المتهم سكينًا وطعن المجني عليه 4 طعنات بانحاء متفرقة من الجسد، بالإضافة للاعتداء عليه بعصا خشبية، وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.