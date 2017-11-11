رئيس جهاز أكتوبر يطالب بدعم الأجهزة الأمنية لإزالة المخالفات ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية، القبض على طالب وسائق تعدى على قوة مرورية أثناء القيام بحملة، وتحريض الأهالي على التجمهر بطريق |القاهرة – إسكندرية| الزراعي، وإصابة ضابط

أثناء قيام الرائد عبد العاطى دياب وبصحبته الرائد شوقى المنجى بعمل حملة مرورية |رادار|، وأثناء استيقاف السيارة أجرة على طريق |القاهرة – إسكندرية| الزراعي، بالكيلو 77، قيادة أحمد علاء، وبسؤاله عن التراخيص قرر بأنه لا يحمل التراخيص اللازمة، وتم التحفظ على السيارة يمين الطريق.واستعان المتهم بطالب |ع. ع| الذي داخل الحملة المرورية، وتعدى بالسب والقذف على القوات وحرض أهالي قرية للتجمع والتجمهر.وقام قائد السيارة باستخدام آلة حادة بالتعدي على القوات الأمنية، وتم السيطرة على الموقف وضبط المتهمين واصطحابهم إلى مركز شرطة بركة السبع؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.وتم تحويل الرائد عبد العاطى دياب إلى المستشفى لإعداد تقرير طبى بحالته نتيجة إصابته.