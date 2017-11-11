قالت السفارة الألمانية بالقاهرة، إن السفير الألماني بالقاهرة، وضع اليوم مع محافظ الإسكندرية، رسميًا حجر أساس المبنى الجديد لمدرسة سان شارل بورومي.

وأوضحت السفارة الألمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن «سان شارل بورومي هي ثاني أقدم مدرسة ألمانية في الخارج بمصر، والتي تأسست عام 1884».

https://twitter.com/GermanEmbCairo/status/929347909245685760