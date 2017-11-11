ذكرت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "دعاة الحرب"، وأن جولته الآسيوية التي شملت خمس دول "ليست سوى رحلة تجارية".

وقالت وزارة الخارجية، في أولى تعليقات بيونجيانج على جولة ترامب منذ غادر بلاده قبل أسبوع، إن الرئيس يظهر أن كوريا الشمالية تمثل خطرا ويسعى لإشعال حرب نووية.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية التي تديرها كوريا الشمالية، أن زيارات ترامب لليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين الهدف منها "إثراء احتكارات صناعة الدفاع الأمريكية" عبر "حلفائها التابعين".

ومضى البيان: "لقد مضى الآن وإلى الآبد الزمن الذي كانت الولايات المتحدة تهددنا وتبتزنا فيه بالأسلحة النووية".

وقال البيان أيضا: "التصريحات المتهورة من جانب شخص خرف مثل ترامب لا يمكن أن تخيفنا أو تضع حدا لتقدمنا أبدا".

وفي كلمة يوم الأربعاء الماضي أمام الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية (البرلمان) في سول، قال ترامب إن أمريكا لا تسعى لمواجهة مع الشطر الشمالي.

كما أنه خفض من خطابه المعادي، ولم يشر إلى "النار والغضب" الذي هدد بهما في السابق أو إلى "رجل الصاروخ الصغير" وهو الاسم الذي يطلقه ترامب على زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون.