وأدلى المتهم (م. م)، باعترافات تفصيلية حول الجريمة، قائلا: خلال الأيام الماضية اقترضت من خالى مبلغ مالي قدره 180 جنيها، وذلك نظرا لسوء حالتي المادية، فكنت أحتاج بعض المصروفات لي ولوالدتي، وفى يوم الواقعة طالبني بهم خالي، فأخبرته بأنه ليس معي أي أموال في الوقت الحالي.وأضاف المتهم، أن خالي عايرني بالفترة التي أنفق فيها علي وعلى والدتي، فنشبت بيننا مشادة كلامية، فقدت السيطرة على نفسي وقتها، ولم أشعر بنفسى إلا بعدما اعتديت عليه بـ |كزلك|، ما أدى إلى حدوث إصابته، ووجدته جثة هامدة، وبعدها فررت هاربا إلى منزل أحد أصدقائي؛ للاختباء فيه، إلى أن قام رجال المباحث بالقبض علي.وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من العميد إبراهيم المليجى مأمور قسم شرطة الجيزة، يفيد بوصول عامل جثة هامدة؛ إثر إصابته بجرح نافذ بسلاح أبيض.وعلى الفور انتقل العقيد طارق حمزة مفتش المباحث، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات السرية تبين أن نجل شقيقة القتيل وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما.بتقنين الإجراءات وإعداد أكمنة سرية، تمكن الرائد معتصم رزق والنقيبين أحمد شاهين وأحمد يوسف معاونا المباحث، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة السرية المعدة له بمنطقة المنيب، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم ضبطه والتحفظ عليه.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.