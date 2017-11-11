-
رياضة
- نتائج الجولة الثامنة لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث
- «الاتحاد» يتعادل سلبيا أمام دمنهور بالشوط الأول
- مالي تتعادل سلبيا مع الجابون في تصفيات كأس العالم
- هاني سري الدين: قائمة طاهر كلها كفاءات ولن نقبل الفشل
- نتائج الجولة الثامنة لمجموعة الجيزة بالقسم الثالث
- بالصور.. سليمان وعبد الخالق في جولة انتخابية بميت عقبة
- كوليبالي ينتظم في تدريبات فريقه بأسكتلندا
- كرواتيا تختتم تدريباتها للقاء اليونان بالملحق تصفيات المونديال
- بالصور.. أولى مباريات الدورة 13 لخماسيات كرة القدم بقنا
- طاهر: نخاطب الأوليمبية لإدراج أسماء أعضاء زايد بكشوف الانتخابات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
عامل يقتل خاله بـ«الكزلك» لخلاف على 180 جنيها بالجيزة
مباحث الجيزة: 15 شخصا اتهموا لاعب الزمالك السابق بالنصب عليهمكشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث، غموض مقتل عامل بمنطقة الجيزة، إثر التعدي عليه بسلاح أبيض، حيث تبين أن نجل شقيقته وراء ارتكاب الواقعة
وأدلى المتهم (م. م)، باعترافات تفصيلية حول الجريمة، قائلا: خلال الأيام الماضية اقترضت من خالى مبلغ مالي قدره 180 جنيها، وذلك نظرا لسوء حالتي المادية، فكنت أحتاج بعض المصروفات لي ولوالدتي، وفى يوم الواقعة طالبني بهم خالي، فأخبرته بأنه ليس معي أي أموال في الوقت الحالي.وأضاف المتهم، أن خالي عايرني بالفترة التي أنفق فيها علي وعلى والدتي، فنشبت بيننا مشادة كلامية، فقدت السيطرة على نفسي وقتها، ولم أشعر بنفسى إلا بعدما اعتديت عليه بـ |كزلك|، ما أدى إلى حدوث إصابته، ووجدته جثة هامدة، وبعدها فررت هاربا إلى منزل أحد أصدقائي؛ للاختباء فيه، إلى أن قام رجال المباحث بالقبض علي.وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من العميد إبراهيم المليجى مأمور قسم شرطة الجيزة، يفيد بوصول عامل جثة هامدة؛ إثر إصابته بجرح نافذ بسلاح أبيض.وعلى الفور انتقل العقيد طارق حمزة مفتش المباحث، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات السرية تبين أن نجل شقيقة القتيل وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما.بتقنين الإجراءات وإعداد أكمنة سرية، تمكن الرائد معتصم رزق والنقيبين أحمد شاهين وأحمد يوسف معاونا المباحث، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة السرية المعدة له بمنطقة المنيب، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم ضبطه والتحفظ عليه.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)